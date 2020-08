Nell’ hotspot ci sono ancora 712 persone Migranti: 3 nuovi sbarchi a Lampedusa. 100 persone saranno trasferite a Porto Empedocle Ancora sbarchi a Lampedusa. In giornata previsto il trasferimento di un centinaio di migranti a Porto Empedocle

Due barchini con 20 tunisini sono arrivati nella notte sulla terra ferma a Lampedusa. Poco fa un barchino - con una dozzina di migranti – è entrato nel porto dell’isola.I primi gruppi approdati, dopo i controlli sanitari, sono stati trasferiti all'hotspot dell'isola dove stanotte sono rimasti in 780.Dalla struttura d'accoglienza di contrada Imbriacola è pronto a partire un gruppo di oltre 100 migranti: verranno imbarcati sul traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle.È fermo in porto l’imbarcazione con una dozzina di migranti a bordo. Sono uomini stremati ma felici per l’arrivo in Italia. Uno ha scattato una foto.Ieri il sindaco di Lampedusa aveva annunciato che l'hotspot per la prima accoglienza dei migranti sarebbe stato "chiuso perché all'interno ci sono un migliaio di persone", un numero dieci volte maggiore rispetto alla capienza prevista dalla struttura. "I prossimi che arriveranno dovranno stare sul molo", aveva detto Totò Martello lanciando un appello affinché fosse svuotato il Centro "stracolmo".In serata la Prefettura di Agrigento aveva già disposto la partenza di un oltre un centinaio di migranti.Questa mattina nuovo allarme per un gommone alla deriva nelle acque maltesi. A lanciarlo Alarm Phone in un twitter. "Dove sono? – si legge- stamane alle 8.30 abbiamo perso il contatto con le 71 persone in pericolo a bordo di un gommone. Erano disperati: potevano vedere navi delle forze armate maltesi vicine, che osservavano senza soccorrere. Temiamo un respingimento verso la Libia"