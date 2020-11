7 sbarchi in poche ore Migranti, 400 persone sbarcate a Lampedusa Dopo i risultati dei controlli anti Covid potrebbero essere imbarcati sulla nave quarantena Suprema

Erano tutti a bordo di barchini i migranti arrivati sull’isola di Lampedusa. Un paio sono riusciti ad arrivare direttamente sulla costa. Altri cinque, compreso uno con a bordo 70 persone, sono stati fermati davanti a Lampedusa.Nel giro di poche ore, dunque, sono circa 400 i migranti arrivati sull’isola.A tutti è stata presa la temperatura, poi sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola. Qui è in corso il trasferimento di circa 100 persone.Un numero che però potrebbe aumentare dopo le risposte dei tamponi anti Covid.I migranti vengono imbarcati sulla nave quarantena Suprema, ancorata a Cala Pisana.Intanto a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento è attraccata la nave quarantena Gnv Allegraha. Sbarcheranno 70 tunisini che hanno finito la sorveglianza sanitaria anti-Covid.Una volta sulla terraferma saliranno, come annunciato ieri dal sindaco Ida Carmina, su alcuni pullman e saranno trasferiti in altri centri di accoglienza.