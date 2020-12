ITALIA

2020/12/06 10:26

Arrestati gli scafisti Migranti: 58 sbarcati nel Salento, altri 70 in difficoltà Sono ancora in corso le operazioni per mettere in salvo 70 migranti tuttora in mare aperto. All’alba altri sbarchi

Sbarchi continui a Lampedusa, hotspot di nuovo al collasso Sbarchi, vertice di Malta: il nodo dei ricollocamenti. Lamorgese: "Buone prospettive" Condividi Due sbarchi all’alba sulle coste leccesi: 58 egiziani, tra cui 20 minori, sonno arrivati sulla costa di Porto Cesareo, vicino a Castiglione. Il gruppo è stato recuperato dalle forze dell'ordine e portato al centro di prima accoglienza di Otranto, per essere sottoposto a tampone.



Più difficile la situazione al largo di Ugento. Le difficili condizioni del mare non permettono di portare a riva il natante su cui sono state traghettate altre 70 persone, di cui non si conosce la provenienza.



In questo caso le motovedette della Guardia di Finanza di Lecce hanno intercettato e raggiunto gli scafisti e li hanno arrestati dopo un inseguimento in mare. Sono uomini di nazionalità russa. Altre motovedette con a bordo personale qualificato sono al lavoro per trarre in salvo le settanta persone rimaste in mare. Sono tutti pakistani. Una volta soccorsi, sono destinati prima al porto di Gallipoli per l'identificazione, poi andranno al centro di accoglienza Don Tonino Bello di Otranto.

