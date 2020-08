Alcuni sono stati già trasferiti Migranti: 728 persone arrivate in due giorni a Lampedusa Nella notte sull’isola sono sbarcati in ordine sparso 200 tunisini a bordo di barchini. Crescono i numeri dei migranti che arrivano dalla cosiddetta rotta balcanica



Arriveranno in serata a Porto Empedocle gli 84 i tunisini imbarcati a Lampedusa sul traghetto di linea.Sempre in giornata altri 80 migranti lasceranno l’isola a bordo delle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza, come ha stabilito la prefettura di Agrigento.I due gruppi andranno nelle strutture d'accoglienza in Calabria e in Piemonte. Altri potrebbero partire in serata con un altro traghetto di lineaNonostante i trasferimenti l’hotspot di Lampedusa è di nuovo al collasso con circa 700 persone rispetto ad una capienza di 192.Fra loro ci sono anche gli ultimi 200 tunisini giunti, stanotte, con 5 diversi barchini, quattro dei quali sono approdati in maniera autonoma sulla costa.Altro fronte è quello della rotta balcanica. La polizia macedone ha bloccato nelle ultime ore 80 migranti illegali stipati su un camion fermato per controlli lungo la strada fra Negorino e Gradsko, nel centro della Macedonia del Nord. Oltre a dare la notizia i media regionali hanno anche raccontato la fuga e poi l’arresto dell’autista. Per lui l'accusa è traffico di esseri umani.Dei migranti, 79 erano pachistani e uno proveniente dall'Eritrea. Tutti sono stati condotti al centro di accoglienza temporanea di Gevghelja, al confine con la Grecia.Negli ultimi mesi è tornato a crescere il flusso di migranti asiatici e mediorientali lungo la cosiddetta rotta balcanica, teatro nel 2015 dell'esodo di oltre un milione di profughi in marcia verso l'Europa occidentale.