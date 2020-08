ITALIA

2020/08/01 12:32

Scarseggiano i posti per la quarantena Migranti, Prefettura di Agrigento lavora a piano di trasferimenti da Lampedusa La prima nave a partire per Lampedusa è la Cossydra. Ritornerà in serata portando un gruppo di migranti

Migranti: trasferimenti e sbarchi, giornata calda a Lampedusa. In Libia 30 uccisi per vendetta

129 migranti positivi in centro accoglienza veneto. Zaia: "'Monitorati e isolati"



Oggi il traghetto della mattina non c’è: per il Sansovino è il giorno di riposo.



Da Porto Empedocle è partita, alla volta delle Pelagie, la Cossydra, che tornerà indietro soltanto in serata. È probabile che un gruppo di migranti venga imbarcato sul traghetto di linea della sera.



Adesso però il problema è trovare posti disponibili, dove i migranti potranno effettuare la sorveglianza sanitaria, nelle varie strutture d'accoglienza della penisola.



