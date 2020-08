Sindacato polizia chiede "nave quarantena" Migranti: Siap, 25 positivi a Covid in centro accoglienza a Monastir Rischio contagi tra migranti e personale di servizio nel centro di Monastir in Sardegna. 25 i positivi. Preoccupano anche le fughe. Tensione con i residenti

"Nonostante gli allarmi lanciati da più fronti, la situazione nel centro migranti di Monastir, vicino Cagliari, in Saredegna, stapeggiorando di giorno in giorno. La cosa più grave è che non si riesca a tenere separati e sotto controllo i positivi accertati, oltre 25”.La denuncia è del sindacato di polizia Siap. “Oramai la promiscuità è totale ed è verosimile che alcuni di loro si mischino ai soggetti che scavalcando la recinzione si allontanano con regolarità dalla struttura". Il sindacato ha chiesto interventi urgenti e rilancia la proposta di una nave quarantena anche in Sardegna.Il rischio contagi per il personale in servizio è altissimo perché sono a stretto contatto con i migranti, liberi di girovagare per la struttura. Il segretario provinciale del Siap Mauro Aresu, racconta di una sassaiola la notte del 18 agosto. Alcune persone hanno lanciato sassi verso i migranti all’interno del centro. Un fatto, sottolinea Mauro Aresu, che testimonia la tensione fra i migranti e i residenti. Il sindacato dunque ribadisce le sue proposte "Chiediamo interventi rapidi - rimarca Aresu - prima di tutto la totale separazione dei positivi. Rilanciamo con urgenza la questione della nave quarantena".