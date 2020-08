Presi 2 scafisti Migranti. Veliero approda a Gallipoli con 77 persone a bordo Tutti sono al centro di accoglienza "Don Tonino Bello di Otranto". Qui verranno fatti i controlli per il Covid

Condividi

È attraccato nella notte al porto di Gallipoli, in Puglia, un veliero con a bordo 77 migranti.La barca era stata avvistata in mare aperto, poco dopo le 23.30, dai mezzi della Guardia costiera e della Guardia di Finanza.A bordo c’erano 27 pakistani, 9 iracheni, 24 iraniani, 9 siriani, 6 somali e 2 egiziani. Tra loro 11 sono donne e 3 sono minorenni accompagnati.Una donna somala, dopo avere dichiarato di essere incinta, è stata accompagnata all'ospedale di Gallipoli per un malore.Attualmente tutti i migranti si trovano nel centro di accoglienza "Don Tonino Bello di Otranto".Per tutti è scattata, a cura dell'Asl, la procedura di verifica della positività al Covid-19 tramite tampone.Individuati e arrestati in flagranza di reato, i due scafisti turchi.Il veliero è stato sequestrato.