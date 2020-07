Aumentano di giorno in giorno Migranti: Viminale, oltre 80 mila le domande di regolarizzazione Solo il primo giugno sono state oltre 2 mila le richieste. I lavori di domestica e assistente agli anziani quelli più gettonati

Aumentano di giorno in giorno le domande per le domande di regolarizzazione. I dati sono del Report sulla procedura di emersione dei rapporti di lavoro avviata lo scorso 1 giugno. Ogni giorno, si legge sul sito del Viminale, dal 1 giugno, sono state presentate dai datori di lavoro al portale del ministero dell'Interno oltre 2.650 domande di regolarizzazione dei rapporti di lavoro nell'ambito della procedura di emersione prevista per i settori dell'agricoltura, del lavoro domestico e di assistenza alla persona.Alle ore 20 di martedì 30 giugno, a più di 4 settimane dall'apertura della procedura, le domande arrivate sono, complessivamente, 80.366: di cui 69.721 già concluse e 10.645 in corso di lavorazione. Le procedure di regolarizzazione dureranno fino al prossimo 15 agosto.I lavori più richiesti, quello domestico e di assistenza alla persona, rappresentano l'88% delle domande già chiuse (61.411) e il 76% di quelle in lavorazione (8.116).Nella distribuzione delle domande per Paese di provenienza del lavoratore, ai primi posti risultano il Marocco, l'Ucraina e il Bangladesh per il lavoro domestico e di assistenza alla persona; l'Albania, il Marocco e India per l'agricoltura e l'allevamento. La Lombardia è prima per le richieste presentate per il lavoro domestico e di assistenza alla persona e la Campania per quello agricoloSu 61.411 datori di lavoro che hanno perfezionato la domanda di regolarizzazione per il settore domestico, 45.730 sono italiani (il 75% del totale). Per il settore agricolo, su 8.310 datori di lavoro 7.451 sono italiani (90%).Sempre da giugno sono state 3.231 le richieste di permesso di soggiorno temporaneo presentate agli sportelli postali da cittadini stranieri per rinnovare i documenti scaduti dal 31 ottobre 2019.