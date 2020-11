Il rapporto di Frontex Migranti, a ottobre raddoppiati gli arrivi alle Canarie e attraverso i Balcani Le rotte dei migranti tra Mediterraneo e Balcani. Tracciati sui quali si muovono flussi di persone verso il vecchio continente

Il numero stupisce, forse perché sono numeri e arrivi che sfuggono alla cronaca di tutti i giorni: 5.300 migranti irregolari sono arrivati ad ottobre nelle Isole Canarie dall'Africa occidentale. Un numero dieci volte superiore agli arrivi di ottobre di un anno fa. Lo comunica Frontex.Il rapporto indica un calo invece dei viaggi dal Mediterraneo centrale, che segnano un meno 29%, per un totale di 3.000 “transiti”. Però, nei primi 10 mesi di quest'anno, il numero totale di attraversamenti illegali su questa rotta è più che raddoppiato, superando i 28.400.Calano ad ottobre gli arrivi dal Mediterraneo orientale con un meno 37%, per un totale di 1.800 viaggi, un calo che si registrava anche nei 10 mesi del 2020 rispetto al 2019.Anche gli ingressi illegali dal Mediterraneo orientale ad ottobre scendono a 1.050 e di tre quarti nei primi dieci mesi dell'anno.Salgono vertiginosamente i transiti per la così detta rotta balcanica. Ad ottobre si calcolano 3.500 attraversamenti irregolari della frontiera, più di un terzo rispetto a settembre, e sui dieci mesi dell'anno sono più che raddoppiati.