L’intervento della Guardia di Finanza Migranti: barca si ribalta a Lampedusa, salve le 31 persone a bordo Prima altro salvataggio, di un barcone con 186 migranti. Ora tutti sono nell’hotspot di Lampedusa

Condividi

Quando hanno visto la motovedetta della Guardia di Finanza, i migranti, a bordo di un barchino, si sono spostati verso l’unità di soccorso. Un movimento che ha fatto sbilanciare l’imbarcazione che si è rovesciata. È accaduto nel cuore della notte, a circa 4 miglia dall’isola di Lampedusa.Tutti salvi i 31 migranti. I finanzieri, che erano a pochissima distanza dal barchino, sono riusciti a recuperare le persone cadute in mare. A quanto pare, non ci sarebbero dispersi. Poco prima, era stato scortato un barcone con a bordo 186 migranti, di varie nazionalità, fino al porto di Lampedusa. I due diversi gruppi sono stati portati all'hotspot.E’ approdata a Pozzallo la nave Diciotti della Guardia costiera italiana. A bordo circa 100 profughi, tra loro ci sarebbero almeno una ventina di minori non accompagnati.