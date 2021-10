L'allerta di Alarm Phone Migranti, due imbarcazioni alla deriva al largo della Libia: a bordo di una molti bambini

Condividi

Proseguono gli avvistamenti di imbarcazioni alla deriva. Alarm phone ha rilanciato le richieste di aiuto di 128 persone.Prima un gommone semi affondato con 60 migranti e dove entrava acqua. Poi una barca con 68 persone, tra cui molti bimbi, "in fuga dalla Libia", in zona Sar di Malta. Hanno problemi di motore, "e affrontano forti venti e mare mosso... serve un intervento urgente".Un aereo "che identifichiamo come Frontex" sta sorvolando l'imbarcazione che ha a bordo 68 persone, scrive in un tweet Alarm Phone, che descrive i naufraghi come esausti e "alla deriva tra onde alte" e aggiunge: "Le persone a bordo chiedono perché l'Europa le guarda solamente dall'alto ma non le soccorre da più di un giorno".Intanto, quarto salvataggio a bordo della 'Geo Barents' di Medici senza frontiere. Soccorse 95 persone: "Stavano per essere intercettate dalla Guardia costiera libica - spiega la ong - e costrette a tornare alla violenza, agli abusi e allo sfruttamento in Libia". A bordo adesso ci sono 296 migranti.Secondo sbarco di migranti nel giro di due giorni sulle coste della provincia di Lecce. Sono una centinaio i cittadini stranieri di nazionalità siriana e egiziana, una quarantina dei quali minorenni, giunti a bordo di un veliero nella porto di Leuca. Sul posto la macchina dell'accoglienza predisposta dalla prefettura di Lecce con carabinieri, polizia, Guardia costiera, operatori sanitari e volontari della Croce rossa italiana. Due giorni fa altri 115 migranti erano giunti sulle coste di Leuca.Sono 330 i migranti destinati a Crotone. Qui si sono concluse ieri sera le operazioni dei primi 160 giunti con l'unita' navale della Guardia costiera 'Dattilo'; gli altri sono stati trasportati con un pattugliatore della Marina romena di stanza al porto di Crotone, impegnato nelle attività Frontex. Si tratta di egiziani, siriani e libici. Gli sbarcati sono stati condotti nella struttura di accoglienza di Isola Capo Rizzuto. E sempre ieri al porto di Reggio Calabria era giunto un gruppo di 56 migranti, di nazionalità afghana, pachistana ed egiziana, soccorsi al largo di Capo Spartivento.