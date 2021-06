Emergenza sull'isola Migranti: in 1350 nell'hotspot di Lampedusa, trasferimenti su nave quarantena e traghetto Si cerca di alleggerire la struttura dopo i maxi sbarchi degli ultimi giorni

Il traghetto Cossyra in una foto d'archivio (LaPresse)

Condividi

Proseguono a Lampedusa le operazioni di trasferimento dei migranti dall'hotspot di contrada Imbriacola, arrivato a ospitare, dopo i maxi sbarchi degli ultimi giorni (nove solo oggi con 648 profughi), oltre 1.350 persone a fronte di una capienza di 250 ospiti.La prefettura di Agrigento ha disposto l'imbarco di un primo gruppo di 150 migranti sulla nave quarantena Azzurra con cui raggiungeranno Pozzallo. Da lì saranno trasferiti in centri di accoglienza di altre regioni d'Italia.Altri 80 migranti in serata, invece, hanno lasciato l'isola a bordo del traghetto di linea Cossyra diretto a Porto Empedocle. Per loro è previsto poi il trasferimento nel Lazio.Per 40, invece, è disposto il trasferimento a bordo del pattugliatore della Guardia costiera: la loro destinazione finale è il Molise.