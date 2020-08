Decine le baracche bruciate Migranti: rissa e incendi in ghetto a Foggia,3 i feriti. Uno è grave L’incendio nel ghetto di Borgo di Mezzanone è stato domato all’alba. Ora i vigili del fuoco stanno bonificando la zona. Non è la prima volta che accade. A giungo un senegalese perse la vita tra le fiamme nella sua baracca



La rissa si era scatenata tra senegalesi e ganesi, da un lato, e gambiani dall’altra. Poi “per protesta” alcuni di loro hanno appiccato il fuoco alle baracche. È accaduto la notte scorsa nel ghetto di Borgo Mezzanone, l'insediamento abusivo che si trova nelle campagne a pochi chilometri da Foggia.3 migranti sono rimasti feriti. Il più grave, un senegalese, è stato ricoverato in codice rosso al policlinico Riuniti di Foggia. Ha riportato traumi all'addome e al volto.A dare l’allarme alcuni migranti che stavano assistendo alla rissa e al rogo delle baracche. Quando i vigili del fuoco sono arrivati per domare il rogo, hanno avuto difficoltà ad intervenire per violenti lanci di sassi tra i residenti della baraccopoli.Sei le squadre che hanno lavorato fino alle prime ore del mattino per spegnere l'incendio e bonificare l'intera area.Sempre la notte scorsa nel ghetto c’è stato un pericoloso assembramento tra 500 migranti.Polizia e Carabinieri stanno cercando di capire cosa abbia scatenato la rissa tra i gruppi di immigratiNon è la prima volta che nel ghetto si siano verificati questo tipo di episodi. Attualmente nella baraccopoli vivono circa 1500 migranti impegnati, prevalentemente, come braccianti agricoli nelle campagne del foggiano. Il 12 giugno scorso in un incendio ha perso la vita un senegalese di 37 anni. Le fiamme lo hanno avvolto mentre dormiva nella sua baracca.Il 4 febbraio altro incendio innescato dall’esplosione di una bombola del gas. La vittima una donna africana di 30 anni.Altro episodio nell’aprile del 2019 quando un rogo causò la morte di un gambiano di 26 anni.Un altro africano morì il 1 novembre 2018 in un altro devastante incendio