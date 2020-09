Agevolazioni fiscali nel decreto Lampedusa Migranti: sbarchi nella notte a Lampedusa. Il sindaco: "Hanno accolto il nostro grido di dolore” È sempre alto il numero di migranti ospiti nell’hotspot dell’isola, ma con il decreto del Consiglio dei Ministri dovrebbero partire a breve i trasferimenti. Nella notte altri sbarchi



Condividi

In 170 erano su un barcone al largo di Lampedusa, in provincia di Agrigento. Sono stati intercettati dagli uomini della Capitaneria di porto e dalla Guardi di finanzia. I migranti, di varie nazionalità, arrivavano dalla Libia. Dopo lo sbarco sono stati portati nell'hotspot di Contrada Imbriacola. Attualmente sono 1.239 le persone ospitate.Il decreto Lampedusa "rientra negli impegni presi dal Governo. Aspettavo che le misure di sostegno fossero messe nero su bianco, adesso attendo di leggerlo. Aver alzato la voce e chiesto che la vertenza Lampedusa fosse posta al centro dell'agenda nazionale è servito". A dirlo all'Adnkronos è il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, dopo il via libera del Cdm ieri sera al pacchetto di agevolazioni fiscali per gli abitanti dell'isola. Decreto Lampedusa, annunciato due giorni fa dal Presidente del Consiglio Conte, dopo l’incontro a Roma con il sindaco Martello e con il presidente della Sicilia Musumeci.“In campo ci sono una serie di provvedimenti, non solo le misure fiscali - spiega ancora Totò Martello-. Ieri sono iniziate le operazioni di demolizione e rimozione delle carrette del mare al molo Favaloro, adesso inizierà lo svuotamento del centro di accoglienza ed è prevista una sorveglianza maggiore nelle nostre acque. Il nostro grido d'aiuto è stato raccolto. Monitoriamo la situazione e tra due settimane dovremmo incontrare nuovamente il premier Conte".Nel decreto Lampedusa, sono state previste misure per il Comune di Lampedusa e Linosa. Nel testo sono state prese in considerazione i flussi migratori verso Lampedusa e di conseguenza le misure di sicurezza e sanitarie per la prevenzione del contagio da COVID-19. Per questo è stata approvata, fino al 21 dicembre 2020, la sospensione dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La misura riguarda tutte le persone che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa.