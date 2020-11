Oim: la Libia non è sicura Migranti. Donna partorisce su elicottero 118. Su nave quarantena le persone salvate da Open Arms Questa notte 199 migranti, tra cui 28 donne e 31 bambini sono stati intercettati e riportati in Libia. A Trapani partito il trasferimento sulla nave quarantena, delle persone soccorse da Open Arms

🔴#ULTIMAORA

Inizia il trasferimento di tutte le persone soccorse #OpenArms su nave quarantena di fronte alle coste #Trapani. Finalmente finisce la loro odissea in mare. Che l’Europa garantisca loro una vita libera e serena, quella che ciascun essere umano ha il diritto di avere. pic.twitter.com/wG9VkUdrg1 — Open Arms IT (@openarms_it) November 14, 2020

🚨 Tonight, 199 migrants, among them 28 women and 31 children were returned to #Libya by the coast guard.



OM maintains that Libya is not a safe port for return. — IOM Libya (@IOM_Libya) November 13, 2020

‼️ Over 190 migrants were intercepted and returned to Libya tonight.



We reiterate our call on the international community and the EU to take urgent and concrete action to end the cycle of return and exploitation. — Safa Msehli (@msehlisafa) November 13, 2020

È diventata mamma a bordo dell’elicottero del 118 che la stava portando ad Agrigento. La donna negativa a due tamponi, era sbarcata a Lampedusa. Sull’elicottero le doglie e il parto assistito dai medici e personale del sistema sanitario regionale. Ora mamma e bimbo, che stanno bene, sono ricoverati nel reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale San Giovanni di Dio.È l’altra faccia degli sbarchi di migranti che arrivano in Italia. La cronaca però ci riporta ai superstiti del naufragio di mercoledì scorso, con 5 morti. Il sesto cadavere è quello di un bimbo, trasportato a Lampedusa per essere sepolto.I superstiti sono tra i 250 soccorsi nei giorni scorsi dall’Ong Open Arms, fermi nel porto di Trapani. Poco fa, è iniziato il trasferimento di tutte le persone sulla nave quarantena Snav Adriatico. “Finalmente- scrive su Tweet Open Arms- finisce la loro odissea in mare. Che l'Europa garantisca loro una vita libera e serena, quellache ciascun essere umano ha diritto di avere".“La notte scorsa 199 migranti, tra cui 28 donne e 31 bambini, sono stati riportati in Libia dalla Guardia costiera" libica. Lo scrive su Twitter l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) sottolineando come "la Libia non sia un porto sicuro per il ritorno"."Ribadiamo il nostro appello alla comunità internazionale e all'Ue- scrive su twitter la portavoce di Un-Migration Safa Msheli- affinché si intraprendano azioni urgenti e concrete per porre fine al ciclo di ritorno e sfruttamento”.