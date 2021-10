In 72 su una nave in avaria In otto ore 203 migranti sbarcati nella Locride Negli ultimi mesi, quattro mila i profughi accolti nella Locride

Condividi

La Guardia Costiera di Roccella Ionica ha soccorso la notte scorsa 72 profughi egiziani. Erano a bordo di un veliero di circa 15 metri con i motori in avaria e in balia del mare grosso, per il forte vento di scirocco.Nel giro di otto ore solo ieri nella Locride ci sono stati 3 "arrivi" con 203 migranti, tra donne e bambini. Tirando le somme in 4 mesi solo sulla costa della Locride sale a quarantasei il numero degli sbarchi, 42 solo a Roccella. In totale sono stati accolti circa 4mila migranti.Dopo l'arrivo in porto tutti i migranti sono stati sottoposti al test del tampone molecolare. Successivamente, in base alle decisioni che prenderà la Prefettura di Reggio Calabria, saranno trasferiti in centri di prima accoglienza della regione.