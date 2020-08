USA2020 Pence accetta "umilmente" la nomination a vicepresidente. "Joe Biden? Cavallo di Troia dei radicali" Terzo giorno della convention repubblicana. Parla Mike Pence, il vicepresidente: "L'America resti America". Tutti contro Biden il 'socialista'

Il vicepresidente degli Usa Mike Pence ha accettato formalmente la nomination da parte del Partito Repubblicano a correre come vice di Donald Trump alle elezioni presidenziali di novembre. "Accetto umilmente la vostra nomination per correre e per servire come vicepresidente degli Stati Uniti", ha detto Pence in un discorso pronunciato davanti ad un pubblico limitato, per ragioni sanitarie, in un sito militare storico a Baltimore, nel Maryland.Dopo i toni moderati usati ieri da Melania Trump alla convention del partito repubblicano, questa notte, la terza e penultima, si è tornarti alle consuete affermazioni apocalittiche su come gli Stati Uniti soffriranno se Trump dovesse perdere a novembre contro Joe Biden, che però è ancora largamente in testa nei sondaggi.Ci ha pensato la governatrice della South Carolina Kristi Noem a dare il tono della serata: "I principi fondanti dell'America sono sotto attacco" - ha detto - "ci sono voluti 244 anni per costruire il nostro grande paese, ma ora rischiamo di perdere in poco tempo tutto se prenderemo la strada indicata dai democratici e dei loro sostenitori più radicali". Oppure: "Questo è un voto per scegliere tra la vera america e il socialismo", è stato l'allarme lanciato da Lara Trump, la moglie del terzogenito del presidente americano Eric Trump.Il vicepresidente Mike Pence ha poi concluso la serata esattamente negli stessi termini: "La scelta di queste elezioni è se l'America rimane America" o "se vogliamo vivere in un Paese che si trasforma in qualcosa di completamente diverso": ha detto.Pence, che ha accettato la nomination per altri quattro anni da numero due, ha tracciato un bilancio entusiastico di questo primo mandato. Ha poi definito Biden "cavallo di troia della sinistra radicale, ha evocato una stagione di tenebre, ma dove lui vede tenebre americane noi vediamo la grandezza americana".Pence ha parlato da Fort McHenry, la fortezza di Baltimora da dove gli americani difesero nel 1814 il porto nella guerra contro gli inglesi, ispirando il poeta Francis Scott Key a scrivere 'The Star-Spangled Banner', diventata poi l'inno nazionale americano. Al suo fianco c'era Trump, arrivato da Washington per essere vicino al suo numero due e salito al termine sul palco per l'esecuzione dell'inno.Nulla scalfisce la convention, non l'enorme uragano Laura che si sta avvicinando velocemente alle coste del Texas, non gli incendi che continuano a bruciare la California e non la Guardia Nazionale che viene schierata in una città del Wisconsin dopo un poliziotto bianco ha sparato alla schiena di un uomo di colore disarmato. Solo parole autocelebrative, invece, per una pandemia che continua a mietere la vita di quasi 1.000 americani al giornoNel mezzo c'è stato l'appello al voto femminile. Trump come femminista è stato il tema dell'intervento di Kellyanne Conway, la più stretta consigliera di Donald Trump che ha appena annunciato le sue dimissioni. "Per decenni il presidente Trump ha elevato donne a posizioni apicali nelle aziende e nel governo. Si confida e ci consulta, rispetta le nostre opinioni e insiste che dobbiamo essere sullo stesso piano degli uomini".Discorso di basso profilo quello della 'second lady' Karen Pence, che ha usato il palco della convention repubblicana per ringraziare i militari e le loro spose per il contributo al paese. La moglie del vicepresidente ha ricordato che suo figlio e suo genero sono entrambi nelle forze armate e che sua figlia e sua nuora sono "le eroine del fronte interno".Alla fine Pence è sceso dal podio senza mascherina, insieme al presidente Donald Trump, anche lui a viso scoperto, per salutare i militanti, molti dei quali erano privi di protezione alla bocca e al naso. Nelle immagini trasmesse da diversi media anglosassoni, tra cui l'Independent britannico, si vede Pence toccare con il pugno i pugni di due spettatori, senza mascherina, entrambi dietro una transenna che consentiva di tenere una certa distanza. Secondo Politico, anche se Trump e Pence hanno accettato, in ritardo, di rispettare le raccomandazioni delle autorità sanitarie in merito alla copertura del viso e al distanziamento sociale, strizzano tuttora l'occhio allo scetticismo diffuso nella loro base elettorale nei confronti di queste precauzioni contro il contagio da coronavirus Sars-CoV-2.