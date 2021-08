Le fiamme nel pomeriggio Milano. Incendio distrugge palazzo di 15 piani, nessun intossicato E' sotto controllo l'incendio divampato questo pomeriggio a Milano in via Antonini. Lo comunicano i Vigili Fuoco che escludono che ci siano feriti o vittime

Un denso fumo nero intorno al palazzo in via Antonini, in zona Famagosta a Sud di Milano. È l’immagine dell’incendio che oggi ha distrutto un palazzo di 15 piani. Distrutta la facciata. Le fiamme hanno coinvolto due civici, il 32 e il 34. Per ora si ipotizza che il rogo sarebbe partito dagli ultimi piani per poi scendere giù.la situazione è sotto controllo. Ora si dovrà capire cosa ha innescato l'incendio.Nell'edificio di 15 piani abitano 70 famiglie. A prendere fuoco sarebbe stato tutto il lato sinistro del palazzo, dal quale si staccavano parti in muratura. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco sono arrivate sul posto anche 11 tra ambulanze ed automediche e diverse pattuglie della polizia. Le forze dell’ordine sono riuscite ad evacuare gli inquilini che sono stati visitati dal 118. Da quanto si apprende, tutti erano in buone condizioni". Sono comunque in corso i controlli per capire se e quanti residenti siano ancora all'interno del palazzo. Le autorità, dalla Protezione Civile alla Polizia Locale, stanno raccogliendo i nomi dei residenti presenti in strada nel tentativo di capire se possano esserci ancora persone all'interno.l sindaco di Milano, Giuseppe Sala,è arrivato sul luogo dell'incendio del palazzo in via Antonini per verificare la situazione. "Per ora non abbiamo segnalazioni di vittime o feriti", ha detto "una ventina di persone sono uscite senza problemi ora i vigili del fuoco entrano casa per casa sfondando le porte per vedere se qualcuno è' rimasto dentro. Siamo positivi rispetto al fatto ci sia stato tempo uscire ma finche' il controllo non viene fatto non possiamo esserne certi".“ Ci avevano detto che i pannelli che ricoprivano il palazzo erano ignifughi, invece sono bruciati rapidamente come fossero burro". Così ha raccontato all'ANSA una delle condomine del palazzo. "Saranno i tecnici a fare una verifica, ma ricordo perfettamente che ci avevano detto che i pannelli erano resistenti al fuoco”“Abbiamo sentito odore di fumo e siamo subito scappati via. non pensavo fosse così grave". È il racconto di un’altra inquilina sfuggita alle fiamme dal 15/o piano da dove sarebbe partito il rogo. "I vigili del fuoco mi hanno detto che sarebbe partito dall'altro lato del mio piano - continua la donna - dove vive un ragazzo che dovrebbe essersi messo in salvo"."Io ero sul balcone -racconta un ragazzo-e ho visto che stava fumando qualcosa e sono sceso in strada”