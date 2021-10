Indagini della Guardia di Finanza Milano. Sequestrati 108mila prodotti per Halloween Ora si cerca di trovare i canali di produzione e dove erano destinati i prodotti

Maschere da strega, zucchette, vampiri. L’elenco potrebbe continuare a lungo. La Guardia di Finanza di Milano ha sequestrato 108mila articoli non sicuri ma pronti ad invadere il mercato per la festa di Halloween. Controllati non solo negozi nel centre della città ma anche nell'hinterland.Negli scaffali di 4 negozi erano esposti scherzi, maschere usati soprattutto dai più giovani. I controlli, hanno portato al sequestro penale di oltre 103mila prodotti, tra accessori per abbigliamento ed addobbi decorativi, con il marchio CE falso.Disposto il sequestro amministrativo per 4.100 articoli, per violazioni di disposizioni previste dal Codice del Consumo, e di oltre 700 per la normativa relativa alla sicurezza dei giocattoli. Ora la Guardia di Finanza sta cercando di individuare i canali di produzione e a chi erano destinati i prodotti.