Postazioni a Linate e Malpensa Milano. Si valutano test anti Covid vicino agli aeroporti I controlli per chi arriva dai paesi a rischio ancora non ci sono. L’obbiettivo è iniziare a metà della prossima settimana



Allestire postazioni per i controlli anti Covid vicino gli scali di Malpensa e Linate.E’ quello a cui sta lavorando la direzione generale del Welfare della Lombardia, insieme al Ministero della Salute, alla Sea che gestisce gli aeroporti milanesi e alle strutture ospedaliere.Dopo l’inizio dei test a Fiumicino, l’obbiettivo è rendere operative delle strutture dove fare i test per chi arriva da Grecia, Spagna, Croazia e Malta, già dalla metà della prossima settimana.Al momento, infatti, non ci sono controlli di questo tipo nei due aeroporti, mentre chi arriva ad Orio al Serio tra le possibilità ha quella di andare all’ospedale di Seriate, di Bergamo, dove i test vengono fatti senza prenotazione.