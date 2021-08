Milano accelera a +0,54%. Altre borse in ordine sparso

di Chiara Rancati I dati definitivi sul prodotto interno lordo italiano, che confermano il +2,7% delle stime preliminari, spingono al rialzo la Borsa di Milano in una giornata povera di stimoli. Ftse Mib a +0,54%. In ordine sparso le altre piazze europee: Londra in lieve calo, Parigi in lieve rialzo, Francoforte positiva di oltre mezzo punto. Tra i singoli titoli, continua la corsa di StMicroelectronics, che sulla scia dei nuovi record del Nasdaq e dell'aumento del prezzo dei microchip previsto dal gigante taiwanese del settore Tsmc guadagna oltre l'1%. Bene anche gli energetici, con Terna, Enel e Snam tra i migliori del listino. Sui mercati delle materie prime, accelera il calo del prezzo del petrolio: il Brent, che ieri aveva chiuso sopra i 73 dollari al barile, è ora appena sopra i 71 e mezzo.