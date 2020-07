Milano chiude in calo, l'oro vola ancora

di Michela Coricelli Chiusura in calo per la maggior parte delle piazze europee. Milano cede lo 0,59%, Parigi lo 0,22%, Francoforte quasi piatta a -0,03%. Controcorrente Londra a +0,40% e soprattutto Madrid in rialzo di oltre un punto.A Piazza Affari occhi sui bancari dopo che la Consob ha prorogato fino al 30 luglio la possibilità di aderire all'offerta pubblica di scambio e acquisto di Intesa Sanpaolo su Ubi Banca, che strappa un +8,25%. Il titolo Intesa Sanpaolo termina invece a -0,84%.La Bce inoltre ha raccomandato lo stop ai dividendi per le banche fino a tutto il 2020 e questo ha appesantito altri titoli del settore.Wall Street prosegue negativa con la fiducia dei consumatori americani in calo, al di sotto delle attese. Il Dow Jones e il Nasdaq cedono circa un quarto di punto.Una nuova seduta di protagonismo per l'oro, bene rifugio per eccellenza, che tocca nuovi massimi storici oltre i 1.950 dollari l'oncia.