Mercati Milano chiude in leggero calo

di Michela Coricelli Chiusure deboli per le borse europee, sulla scia di Wall Street incerta in attesa della proclamazione del vincitore della corsa presidenziale.Milano perde lo 0,25% (ma chiude una settimana da record con un rialzo complessivo di oltre 10 punti). Giù anche Francoforte a -0,70% e Parigi a -0,46%, mentre Londra strappa un modesto +0,07%.A Wall Street la seduta sta migliorando. Il Dow Jones è quasi piatto e il Nasdaq cede appena lo 0,19%.Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco si è ridotto a 123 punti base (rendimento ai minimi a 0,63%). L'oro - bene rifugio per eccellenza - risale a 1.952 dollari l'oncia. L'euro recupera terreno e si scambia a 1,1886 contro il dollaro.