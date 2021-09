Milano chiude positiva, volatili le altre borse

di Michela Coricelli Chiusure contrastate per i listini europei, al termine di una seduta fortemente influenzata dal dato dell'inflazione americana di agosto (5,3%), inferiore rispetto alle attese ma comunque alta.In un primo momento i mercati hanno reagito bene, poi diversi listini hanno virato in territorio negativo.Milano ha retto e ha terminato la giornata in rialzo dello 0,39%, la migliore in Europa. Positiva anche Francoforte a +0,14%, mentre Londra ha perso lo 0,48% e Parigi lo 0,36%.Spread sotto i 100 punti base (a 99) dopo l'asta in cui il Tesoro ha collocato bond a medio lungo termine per 5,75 miliardi.A Wall Street il Nasdaq recupera terreno e segna un +0,20%, ma il Dow Jones resta in calo di mezzo punto.Petrolio in rialzo: brent sopra i 74 dollari al barile e greggio americano vicino ai 71, mentre si continua a parlare di caro-energia.