Marcati Milano corre, giù lo spread

di Michela Coricelli Avvio di seduta decisamente positivo per la borsa di Milano, che sembra festeggiare la nascita del nuovo governo con un rialzo dello 0,88%. La migliore in Europa è Londra, che guadagna oltre un punto, mentre Parigi segna un +0,52% e Francoforte +0,33%.lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco riparte in calo a 89 punti base, con il rendimento del nostro decennale in leggero rialzo rispetto ai minimi di venerdi scorso, allo 0,50%.Tokyo ha messo a segno un +1,9% e soprattutto ha superato i 30.000 punti (non avveniva da 30 anni), spinta dall'ottimismo per l'inizio della campagna di vaccinazione con Pfizer in Giappone.