L'annuncio Milano, il Salone del Mobile si farà a settembre Edizione 2021 unica e innovativa con base a Fiera Milano Rho

Immagine di repertorio

Alla fine il Salone del Mobile 2021 ci sarà, come da programma dal 5 a 10 settembre. E farà base come tutti gli anni alla Fiera di Milano in una edizione che sarà ''unica e innovativa" con un progetto, ancora da definire nei dettagli, affidato e coordinato da un curatore di fama internazionale. A distanza di quasi una settimana da quando le sorti dell'appuntamento milanese parevano legate a un filo, dopo il no di molte delle imprese espositrici, si è trovata la quadra anche grazie al pressing della politica.Fedelegno Arredo Eventi, la società dell'associazione delle aziende del settore che organizza l'evento, ha alla fine superato la frattura al suo interno e buttato il cuore oltre l'ostacolo. Il Salone, in attesa di tornare, dopo lo stop nel 2020 a causa del covid, al tradizionale formato ad aprile dell'anno prossimo, "sarà con una veste inedita, attenta a valorizzare le novità, le tecnologie e i progetti delle aziende. A riprendere il filo di un discorso interrotto in presenza, ma non per relazione, contatto con mercato, professionisti, clienti o semplici appassionati", sottolinea il Salone, che per le polemiche ha visto dimettersi nei giorni scorsi il suo presidente.L'evento, "aperto a tutte le aziende espositrici internazionali e italiane, si terrà a Fiera Milano Rho e vedrà mostre e percorsi tematici integrati con prodotti e le novità degli ultimi 18 mesi: questi dialogheranno con la nuova, inedita piattaforma digitale che sarà presentata a breve". "Abbiamo vinto una grande sfida: dare alle aziende, dalle grandi alle piccole realtà, che rappresentano il tessuto della filiera, la migliore vetrina per valorizzare le eccellenze internazionali e del made in Italy", ha indicato Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo."Sono fiducioso che grazie al supporto ricevuto dalle istituzioni, in primis dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e dalla Presidenza del Consiglio, così come dagli altri Ministeri coinvolti e partecipi e alla volontà delle aziende di dare un contributo alla riuscita della manifestazione, saremo in grado di dare vita a un Salone innovativo e attrattivo sul piano internazionale e di qualità", ha sottolineato Gianfranco Marinelli, presidente di Federlegno Arredo Eventi."Fiera Milano è soddisfatta della conferma della prossima edizione del Salone del Mobile", ha commentato a caldo Luca Palermo, amministratore delegato della Fiera. "Un segnale forte e soprattutto importante" per il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Seppur in edizione 'ridotta' - ha aggiunto il governatore - questa decisione è fondamentale per gli operatori del settore, ma più in generale per tutto il sistema economico-produttivo della Lombardia e dell'intero Paese". "E' una bella notizia per Milano e l'Italia" ha dichiarato il sindaco Giuseppe Sala ribadendo che il presidente della Repubblica interverrà all'inaugurazione.