Borse Milano in leggero calo, lo spread tocca i 130 punti

di Michela Coricelli Chiude debole Piazza Affari (-0,05%), ma mette a segno un guadagno complessivo settimanale di oltre un punto percentuale.Stesso risultato per Londra e Francoforte, oggi in territorio negativo, mentre Parigi strappa un rialzo controcorrente dello 0,38%.La revisione degli incentivi fiscali alle fusioni bancarie ha provocato un mini-terremoto in Borsa. Crollano Bper Banca (-6,44%) e Banco Bpm (-7,28%), che vedono sfumare gli incentivi. Il timore degli analisti è che questo provochi una frenata alla stagione delle fusioni.Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco si è riallargato (toccando un massimo di 130) per chiudere la seduta a 129 punti base, con il rendimento del nostro decennale all'1,20%.Wall Street procede contrastata: Dow Jones +0,09%, Nasdaq -0,21%. Gli analisti non hanno apprezzato i conti dei big tecnologici Amazon e Apple.