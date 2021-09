Milano maglia rosa, in rialzo anche Wall Street

di Michela CoricelliAvvio di seduta decisamente positivo per Wall Street, che si lascia alle spalle l'ultima difficile settimana. Il Dow Jones e il Nasdaq guadagnano subito lo 0,60% circa.Le borse europee migliorano ancora: Milano è maglia rosa e guadagna oltre un punto percentuale, seguita da Londra e Parigi in rialzo dello 0,75% circa. Bene anche Francoforte in progresso di quasi un punto.Al di fuori delle borse principali corre anche Madrid in linea con la performance di Milano.A Piazza Affari i titoli migliori sono Pirelli, Saipem e Banca Generali, in rialzo del 2,8% circa. Giù invece Amplifon (-4%), dopo la presentazione delle linee strategiche al 2023.