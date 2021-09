Il fatto Milano, occupata Piazza Affari da attivisti "Rise Up 4 Climate Justice"

Piazza Affari, immagine di repertorio (Ansa)

Attivisti di "Rise Up 4 Climate Justice" hanno occupato questa sera piazza Affari a Milano, dove ha sede la Borsa. "Attiviste/i di Rise Up 4 Climate Justice e di altre realtà della Climate Justice Platform hanno appena occupato Piazza Borsa, simbolo nazionale di quel capitalismo finanziario che storicamente contribuisce alla devastazione ambientale e alla distribuzione diseguale delle ricchezze", sostengono su Facebook."L'iniziativa si mette in continuità con i blocchi della Pre-Cop di stamattina, che sono continuati per l'intera giornata. Sono stati messi degli orsogrill a tutti gli ingressi del palazzo della Borsa e sono state montate decine di tende in tutta la piazza, per fare una 'acampada'. Gli attiviste/i dichiarano che rimarranno qui a oltranza", si legge sulla pagina Globalproject.info, dove vengono pubblicate foto e video della protesta. "Dalla Piazza giunge l'invito a unirsi all'occupazione, che andrà avanti ad oltranza", aggiungono in un secondo post.