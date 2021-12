Trieste Minacce a Fedriga dai No vax, il presidente della Conferenza delle Regioni sotto scorta Il governatore del Friuli Venezia Giulia al Piccolo: spero per mia famiglia che duri poco

Condividi

Il governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, è costretto dalla scorsa settimana a vivere sotto scorta a causa delle decine di minacce ricevute dal mondo no vax in virtù della sua posizione a favore della campagna vaccinale.La notizia è riportata oggi dai quotidiani locali. Fedriga, negli ultimi mesi, è stato anche tra i più acerrimi nemici, politicamente parlando, della galassia di coloro che si oppongono all'immunizzazione anti-Covid. Posizione che ha prodotto decine di attacchi no vax e la decisione ora di attribuirgli una scorta di due persone che lo accompagnano ovunque vada una volta uscito di casa."Purtroppo e' cosi' - ha confermato al Piccolo di Trieste e al Messaggero Veneto il presidente del Friuli Venezia Giulia - ma spero, soprattutto per la mia famiglia, che questa situazione possa risolversi nel minor tempo possibile".