Cinema Minari sarà il primo film ad arrivare in sala il 26 aprile, è candidato a 6 Oscar

Condividi

È candidato a sei premi Oscar ed è uno dei film di cui si sta parlando di più: Minari di Lee Isaac Chung. Academy Two annuncia che uscirà nelle sale italiane il primo giorno di riapertura dei cinema il 26 aprile, proprio all'indomani della notte degli Oscar in cui potrebbe uscire con statuette, in particolare secondo le previsioni della vigilia quella per la diva del cinema coreano Yuh-Jung Youn miglior attrice non protagonista.Prodotto dalla Plan B di Brad Pitt, il film è candidato all'Oscar in tutte le categorie più importanti, tra cui film, regia e ha già conquistato molti premi ai Golden Globe, Sundance e Bafta.