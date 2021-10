Tassazione minima al 15% Ocse, accordo globale sulla Minimun Tax con 136 paesi Mathias Cormann, segretario generale dell'Ocse, parla di "una grande vittoria per un multilateralismo efficace ed equilibrato". In vigore dal 2023

di Tiziana Di Giovannandrea

L'Ocse ha annunciato che è stato raggiunto un un accordo globale sulla Minimun Tax, per garantire che le grandi aziende paghino un'aliquota minima globale del 15%. Lo hanno sottoscritto 136 paesi.



Mathias Cormann, segretario generale dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economico, dando la notizia dell'accordo raggiunto sulla Minimun Tax ha rappresentato come così "Vince il multilateralismo". "Questo renderà il nostro regime fiscale internazionale più equo e più efficace", ha sottolineato l'alto responsabile in un tweet, aggiungendo che si tratta di "una grande vittoria per un multilateralismo efficace e equilibrato".



"136 dei 140 membri dell'OCSE/G20 Inclusive Framework aderiscono all'accordo per riformare il nostro sistema fiscale internazionale per renderlo più equo e funzionare meglio in un'economia mondiale digitalizzata e globalizzata" ha scritto Mathias Cormann su Twitter.

La Minimum Tax del 15% entrerà in vigore nel 2023 e ridistribuirà ai paesi di tutto il mondo oltre 125 miliardi di dollari, provenienti da circa 100 tra le più grandi multinazionali del mondo. L'obiettivo, spiega una nota Ocse, è far sì che queste società paghino la loro giusta quota di tasse indipendentemente dalle giurisdizioni in cui operano e realizzano un profitto. Il provvedimento verrà presentato alla riunione dei Ministri delle Finanze del G20 a Washington il 13 ottobre e nel corso del vertice dei leader del G20 che si terrà a Roma alla fine dello stesso mese."Storico accordo internazionale sulla riforma fiscale globale - con i paesi dell'Ue uniti nel loro sostegno! L'equità dopo la pandemia. Il multilateralismo è tornato". Questo è quanto ha commentato Paolo Gentiloni, commissario europeo all'Economia su Twitter."Accolgo con favore l'accordo odierno sulla riforma fiscale globale. Questo è un momento storico. È un importante passo avanti per rendere più equo il nostro sistema fiscale globale". È stato il commento della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. "La Commissione Europea ha sostenuto con forza questo sforzo internazionale. Vorrei ringraziare il commissario Paolo Gentiloni e i suoi servizi per il loro instancabile lavoro al riguardo", ha aggiunto von der Leyen."Un momento storico per la tassazione globale! Aaccolgo con favore ottime notizie dall'Osce sull'accordo sulla minimum tax". È quanto ha scritto su Twitter il commissario europeo Valdis Dombrovskis, commissario europeo per il Commercio.