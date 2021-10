Tassazione minima al 15% Minimum Tax globale, Facebook: "Pagheremo più tasse". Nuovi problemi tecnici per i social "Abbiamo da tempo auspicato una riforma delle regole sulla tassazione globale" afferma l'impresa statunitense

di Tiziana Di Giovannandrea L'accordo globale sulla Minimum Tax, che garantisce che le grandi aziende multinazionali paghino un'aliquota minima del 15% a livello globale, sottoscritto da 136 paesi, potrebbe significare che Facebook pagherà più tasse in paesi diversi. È quanto ha riconosciuto l'impresa statunitense con sede a Menlo Park, in California.Nick Clegg, vicepresidente di Facebook per gli affari globali e della comunicazione, ha dichiarato in una nota: "Facebook chiede da tempo una riforma delle regole fiscali globali e riconosciamo che ciò potrebbe significare pagare più tasse e in luoghi diversi."Il sistema fiscale deve conquistare la fiducia del pubblico, dando certezza e stabilità alle imprese. Siamo lieti di vedere che sta emergendo un consenso internazionale" ha rappresentato Clegg.Raggiunta l'intesa per garantire che le grandi aziende paghino un'aliquota del 15%, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden ha commentato: "Si mette fine a una corsa al ribasso".La Minimum Tax del 15% entrerà in vigore nel 2023. L'accordo verrà presentato alla riunione dei ministri delle Finanze del G20 a Washington il 13 ottobre e successivamente nel corso del vertice dei leader del G20 che si svolgerà a Roma a fine ottobre.Intanto Facebooke "difficoltà di accesso" per le altre sue piattaforme Instagram e Whatsapp. Lo ha reso noto la stessa società, riferendo che "alcune persone e imprese hanno difficoltà ad accedere ai prodotti Facebook". "Stiamo lavorando per tornare alla normalità al più presto e ci scusiamo per qualsiasi inconveniente", spiega la compagnia statunitense.