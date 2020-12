Ministero della Difesa Covid, il generale Konashenkov: potenze straniere cercano di screditare il vaccino Sputnik V

Il generale Igor Konashenkov

C’è l’intento di screditare il vaccino russo contro il coronavirus Sputnik V, lanciando una campagna di disinformazione all’estero, finanziata dalle potenze straniere. Lo ha affermato il rappresentante ufficiale del Ministero della Difesa russo, il maggiore generale Igor Konashenkov, riferisce l’agenzia giornalistica pubblica russa TASS. "Sui social network, siti in lingua russa finanziati dall’estero sotto forma di sovvenzione, si prepara il lancio di una serie di “inchieste” pseudo-analitiche e false testimonianze di “testimoni oculari” sul presunto pericolo del vaccino russo o sui “rifiuti” generalizzati alla vaccinazione”, ha avvertito Konashenkov, affermando che il farmaco russo è altamente efficace e il suo discredito non migliorerà gli analoghi stranieri. Tra i militari, secondo lui, non ci sono persone che rifiutano di farsi vaccinare, ed entro la fine dell'anno saranno vaccinate circa 100 mila persone in più.

Il 2 dicembre, il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che nel prossimo futuro il volume di vaccini prodotti in Russia crescerà fino a due milioni di dosi, questo consentirà di effettuare “se non di massa, vaccinazioni su larga scala” con Sputnik V. Putin ha sottolineato che la vaccinazione dovrebbe essere volontaria e gratuita.

Sputnik V è stato il primo di tre vaccini russi ad essere registrato. È stato sviluppato presso il Centro Gamaleya e le sue sperimentazioni cliniche sono state condotte lo scorso giugno e luglio.