Lotta alla pandemia Via libera al vaccino anti-Covid assieme a quello contro l'influenza La circolare è stata inviata dal ministero della Salute a Enti e Regioni. "Sarà possibile programmare - si legge - la somministrazione dei due vaccini nella medesima seduta vaccinale"

Via libera del ministero della Salute alla somministrazione concomitante del vaccino per il Covid e di quello per l'influenza. Lo prevede una circolare a firma del direttore generale della Prevenzione, Gianni Rezza, che allega un documento congiunto di Css, Iss e Aifa."In considerazione dell'avvicinarsi della campagna di vaccinazione anti-influenzale - si legge nel documento - è possibile che alcune categorie di soggetti per le quali la vaccinazione antinfluenzale stagionale è raccomandata e offerta attivamente e gratuitamente siano allo stesso tempo eleggibili per la vaccinazione" contro il Covid-19, come per esempio "gruppi target della dose addizionale, persone over 60 non ancora vaccinate, etc".Dunque "sarà possibile programmare la somministrazione dei due vaccini, nel rispetto delle norme di buona pratica vaccinale, nella medesima seduta vaccinale, fermo restando che una eventuale mancanza di disponibilità di uno dei due vaccini non venga utilizzata come motivo per procrastinare la somministrazione dell'altro".