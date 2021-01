Coppa Italia, ottavi di finale L'Atalanta si regala i quarti: Cagliari affondato 3-1 al Gewiss Partita comandata dagli orobici: pioggia di occasioni prima dei gol di Miranchuk, Muriel e Sutalo. Dura appena sei minuti il pari rossoblù di Sottil. La squadra di Gasperini attende ora la vincente di Lazio-Parma

Condividi

Non fa sconti nemmeno in Coppa Italia l’Atalanta di Gasperini che al ‘Gewiss’ liquida 3-1 il Cagliari e atterra nei quarti di finale, dove attende la vincente di Lazio-Parma, ultimo match degli ottavi in programma giovedì prossimo.Primo tempo dominato dagli orobici che schiacciano dietro i sardi, troppo timorosi e mai incisivi (una punizione centrale di Caligara e nulla più). Vicario, portiere rossoblù, si oppone a Miranchuk (due volte), Muriel, Gosens (la parata più difficile) e Freuler ma non può nulla al 43' sul fulminante sinistro del russo Miranchuk, servito da Muriel. Risultato stretto per i padroni di casa: si è giocato praticamente ad una porta.Ripresa. Muriel scheggia la traversa su punizione, ma il calcio è strano e al primo vero lampo il Cagliari pareggia grazie alla bella percussione di Sottil conclusa con un preciso piatto incrociato (55’). Ma l’1-1 ha vita breve, visto che al 61’ il colombiano Muriel riporta subito avanti la Dea con una precisa conclusione in diagonale. Vicario decolla sulla punizione di Malinoskyi (63’) ma un minuto dopo incassa il tris di Sutalo, che fa centro con un tap-in ravvicinato su azione d’angolo (64’). Ospiti due volte minacciosi nel finale, con Zappa e ancora Sottil, ma il risultato non cambia più.