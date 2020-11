Moderato rialzo per le borse

Condividi

di Paolo Gila L’apertura positiva di Wall Street, con gli indici Dow Jones e Nasdaq che avanzano di quasi un punto percentuale, non ha mutato il quadro delle borse europee, che restano positive ma sotto i massimi della mattinata.Londra è piatta, Parigi avanza dello 0,3% mentre Milano e Francoforte si apprezzano di mezzo punto percentuale. A Piazza Affari sono in evidenza i bancari, galvanizzati dall’annuncio dell’ Offerta pubblica di acquisto totalitaria lanciata da Credit Agricole su Credito Valtellinese (+22%).Sul versante dei titoli di stato lo spread btp/bund è in calo a 116 punti base, con il rendimento dei nostri decennali allo 0,58%. Euro contro dollaro a 1,18 e 75.