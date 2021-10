Collegamento video Molestie in carcere: la denuncia della ex presidente della Bolivia Jeanine Áñez

L'ex presidente della Bolivia, Jeanine Áñez, ha denunciato nel corso di un'udienza in tribunale di soffrire di anoressia e di essere molestata all'interno del carcere dove si trova in detenzione preventiva nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto caso del "colpo di stato".In un'udienza con collegamento video l'ex presidente ha letto una sua dichiarazione, spiegando in anticipo che la sua "memoria" le sta venendo meno e che è "vittima di violenza e tortura psicologica".Áñez ha denunciato che le vengono somministrati farmaci "di dubbia efficacia" e che in diverse occasioni l'hanno resa molto sonnolenta e le hanno anche causato allucinazioni.Ha anche detto che un gruppo di donne nella prigione di Miraflores, dove è reclusa da più di sei mesi, le gridano contro e la insultano, e hanno anche affisso "manifesti denigratori"."È pericoloso per me andare a prendere il sole nel corridoio della prigione, cosa che non faccio da più di un mese, naturalmente queste violazioni dei miei diritti sono commesse sotto lo sguardo insensibile delle autorità carcerarie", ha detto.