Belgio Mondiali ciclismo, bronzo Italia nella cronostaffetta mista La Germania ha vinto l'oro, all'Olanda la medaglia d'argento

La staffetta mista (Ansa)

L'Italia è bronzo nella staffetta mista in linea ai Mondiali di ciclismo che sono in corso sulle strade delle Fiandre, in Belgio.Il sestetto azzurro è stato battuto nell'ordine dalla Germania e dall'Olanda, rispettivamente oro e argento.Ganna e Affini terminano con il miglior crono la loro frazione, Longhi, Borghini, Cavalli e Cecchini riescono poi a conquistare il terzo posto.E' la seconda medaglia per l'Italia dopo l'oro di Filippo Ganna nella crono Elite maschile.