Belgio Mondiali di ciclismo, Balsamo vince la gara donne Elite Battuta nello sprint finale la favorita olandese Marianne Vos

Condividi

Elisa Balsamo ha vinto la gara in linea donne Elite ai Mondiali in Belgio.L'azzurra ha battuto, in uno sprint a due, la favorita olandese Marianne Vos, che si è dovuta accontentare della medaglia d'argento.Elisa Balsamo, nella gara partita da Anversa e conclusa a Leuven (Belgio), dopo 157,7 chilometri, si è imposta con il tempo di 3h52'27", precedendo l'olandese Marianne Vos, seconda e medaglia d'argento con lo stesso tempo.Terza, e bronzo, la polacca Katarzyna Niewiadoma, a 1"; quarta l'ungherese Kata Blanka Vas, con lo stesso tempo, e quinta la cubana Arlenis Sierra Canadilla, anche lei con lo stesso tempo."Sono totalmente senza parole. Non posso crederci: è un sogno dopo una lunghissima stagione. Il team è stato fantastico". Queste le primissime parole di Elisa Balsamo, oro nella prova in linea ai Mondiali di ciclismo su strada in corso in Belgio. "Oggi ho battuto Marianne Voss, pazzesco - ha aggiunto l'azzurra - All'ultima curva ho solo pensato ad andare 'full gas'. L'anno prossimo con questa maglia sarà incredibile, grazie a tutto il team e allo staff". Infine, un pensiero per gli affetti più cari: "Qui sul traguardo c'è il mio ragazzo, mentre la mia famiglia mi sta seguendo da casa".