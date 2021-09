ITALIA

2021/09/01 17:08

Il fatto Monopattini, ministero convoca società di sharing per sicurezza Martedì prossimo per valutare misure, anche per il decoro urbano

Il ministero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili ha convocato per martedì prossimo una riunione con le società di sharing che gestiscono l'affitto in strada dei monopattini.



La riunione in particolare riguarderà misure per la sicurezza e il decoro urbano legato all'utilizzo della cosiddetta 'micromobilità'.

