Le vittime hanno 11 e 14 anni Monza, arrestato un uomo di 66 anni che abusava di minorenni L’accusa è pesante violenza sessuale, adescamento e atti sessuali con minori. L'ordinanza di custodia cautelare è stata firmata dal Gip di Milano

Ad incastrare il presunto pedofilo le sue vittime, che sono riuscite a fotografarlo. Arrestato dai Carabinieri a Limbiate, vicino Monza, un uomo di 66 anni con l’accusa di violenza sessuale e adescamento di minori. Il metodo per avvicinare i ragazzi era sempre lo stesso: faceva finta di cadere dalla bicicletta vicino alla vittima e chiedeva di farsi aiutare. L’intenzione però era quella di avere rapporti sessuali.Secondo la ricostruzione della Procura, l'uomo avrebbe avvicinato in strada tre ragazzine di 11, 13 e 14 anni.Le indagini sono partite lo scorso luglio, dopo la denuncia dei genitori di una 11enne. La bambina era tornata a casa in lacrime, raccontando a mamma e papà di essere appena sfuggita all'uomo.Dal suo racconto i Carabinieri hanno scoperto altre due aggressioni da parte del presunto pedofilo. La prima nei confronti di una 13 enne e di una 15enne che avrebbe tentato di adescare sempre fingendo una caduta dalla bici. Ma le due ragazzine hanno avuto la prontezza di fotografarlo dopo averlo incrociato per strada.