Trascinati dal Tevere Moria pesci: rimossi 6 quintali di carcasse a Fiumicino Sono iniziate alle 7.30, nella Darsena portuale, le operazioni di pulizia straordinaria e d'urgenza dove sono ormeggiate 100 imbarcazioni

6 quintali di carcasse sono state rimosse dalla Darsena portuale di Fiumicino. Ma purtroppo, ancora oggi galleggiano tanti pesci morti, tra rifiuti e detriti, trascinati dal Tevere verso le due foci e che rischiano di finire anch'esse, in parte, sulla costa del litorale romano, come successo negli ultimi giorni, dopo i temporali recenti."Ad eseguire la rimozione delle migliaia di pesci morti la ditta Cogea, coadiuvata dal prezioso lavoro della Protezione civile che ha provveduto a insacchettare tutto” ha detto Alessandra Colonna, assessora ai Diritti degli animali e ai Servizi sociali delega che include le competenze sull'igiene pubblica a Fiumicino. "Sarà la stessa Cogea – spiega l’assessora- a provvedere allo smaltimento come previsto dalle normative. Alcuni sacchetti di pesce rinvenuto sulla spiaggia sono stati prelevati anche a Focene"."Insieme all'assessore all'Ambiente Cini stiamo valutando alcune proposte da lanciare per risolvere o, quanto meno, mitigare -conclude Alessandra Colonnà- il problema dell'accumulo in Darsena di tutto ciò che arriva dal Tevere e dall'Aniene e rende complicatissimo mantenere pulito lo specchio d'acqua".