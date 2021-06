Il caso Morte 18enne dopo il vaccino, dubbi del pm su mancata terapia per Camilla in ospedale Secondo le indagini degli inquirenti, Camilla Canepa, portatrice di malattia autoimmune, fu dimessa dall'ospedale con ancora le piastrine basse forse in mancata osservanza del protocollo

Camilla Canepa

Condividi

Camilla Canepa, la studentessa di 18 anni morta 9 giorni dopo avere ricevuto la prima dose del vaccino AstraZeneca in un open day, fu dimessa dall'ospedale di Lavagna in Liguria il 4 giugno con ancora le piastrine basse e dopo solo una notte di osservazione.Un particolare che fa pensare agli investigatori dei Nas e ai magistrati incaricati del procedimento che i medici non le somministrarono alcuna terapia come invece previsto dai protocolli.Dalle linee guida Aifa pubblicate il 26 maggio, emerge che in caso di piastrinopenia dopo il vaccino i pazienti debbano essere trattati con immunoglobine e steroidi.Il fascicolo aperto presso la procura è per omicidio colposo a carico di ignoti, a guidare le indagini il procuratore aggiunto Francesco Pinto insieme al pm Stefano Puppo.Camilla, che soffriva di una malattia autoimmune e assumeva farmaci per una doppia terapia ormonale, viveva a Sestri Levante dove ieri si sono svolti i suoi funerali. I suoi organi saranno donati per volontà dei genitori.