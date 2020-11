Colpo di scena Morte di Andy Rocchelli, Markiv assolto in appello e scarcerato La sentenza del processo di secondo grado sull'omicidio del giovane fotoreporter italiano nel 2014 in Ucraina

La Corte d'Assise d'appello di Milano ha assolto Vitaly Markiv, italo-ucraino ed ex soldato della Guardia nazionale ucraina, imputato (e in primo grado condannato a 24 anni di carcere) per l'omicidio di Andy Rocchelli, il fotoreporter pavese di 30 anni ucciso da colpi di mortaio il 24 maggio 2014, mentre stava realizzando un reportage nel Donbass, zona dell'Ucraina occupata dai separatisti filorussi. Markiv, assolto per non aver commesso il fatto, è stato scarcerato.Nell'attacco morì anche l'interprete Andrej Mironov.Un processo che negli anni ha creato anche tensioni diplomatiche. Vitaly Markiv è stato assolto e scarcerato dopo oltre 3 anni di detenzione."Questo popolo mi ha dato casa, istruzione, tutto, non avevo nulla contro questo Paese. Chi mi conosce, sa che ho sempre cercato di essere grato per la possibilità che mi ha dato l'Italia. Però tre anni mi sono stati tolti e nessun risarcimento li farà tornare indietro , questa deve essere una lezione per tutti gli innocenti: i casi vanno guardati fino in fondo, perché una virgola può cambiare il destino di un uomo, di una famiglia, di un popolo. Sono contento, abbiamo visto che in Italia la giustizia c'è". Così Vitaly Markiv, lasciando il carcere di Opera, dopo l'assoluzione decisa dalla Corte d'Assise d'appello. Markiv ha spiegato di essere tornato in Ucraina a combattere "non perché volevo cercare le emozioni forti, sapevo a cosa andavo incontro, che potevo perdere la vita, che non era un gioco. Una grande persona ha detto: 'Non chiedere cosa ha fatto il tuo Paese per te, ma chiediti piuttosto cosa hai fatto tu per il tuo Paese'. Io ho preso la mia decisione: sono ucraino, la mia patria è in difficoltà e devo andare ad aiutarla".