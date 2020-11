Non si conoscono le generalità delle vittime Morti due operai nel vibonese, folgorati da cavo dell'alta tensione I due stavano sistemando le grondaie del Municipio di Filogaso

Due operai sono morti folgorati a Filogaso, in provincia di Vibo Valentia. Le vittime, che lavoravano per un'azienda che si occupa dell'installazione delle grondaie, come si apprende da fonti delle forze dell'ordine, avrebbero urtato dei cavi dell'alta tensione con la gru mentre stavano portando su una grondaia da montare al terzo piano dell'edificio. Sono stati inutili i tentativi di rianimazione effettuati dal personale del 118 intervenuti sul posto insieme ai carabinieri del comando di Maierato. ​Per il sopralluogo è arrivato anche il procuratore di Vibo Valentia, Camillo Falvo.Non si conoscono le generalità delle vittime. Tutta la zona è stata immediatamente transennata per tenere a distanza le persone giunte una volta appresa la notizia. Costernati per l'accaduto il sindaco del piccolo centro, Massimo Trimmeliti e il vicesindaco Daniele Rachieli che, entrambi fuori paese per impegni, stanno rientrando.