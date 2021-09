Genova Morti sul lavoro. Operaio cade da impalcatura L’uomo è morto sul colpo. Ancora da chiarire le cause dell'incidente mortale

Condividi

Stava su impalcatura quando improvvisamente è caduto giù. È morto così un operaio di 54 anni, in via Cecchi in un palazzo in un palazzo in ristrutturazione a Genova. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.Secondo una prima ricostruzione, l'operaio stava montando un’impalcatura per iniziare i lavori di rifacimento della facciata. L'uomo sarebbe precipitato dal terzo piano, finendo sul marciapiede. Non è ancora chiara la causa della caduta, si cerca di scoprire se sia stata provocata da un cedimento di parte dell’impalcatura o se l’operaio abbia perso l’equilibrio per qualche motivo.Gli ispettori della Asl stanno verificando proprio la presenza di tutti i dispositivi di sicurezza.