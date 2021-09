Morto l'editore Tullio Pironti Tullio Pironti aveva 84 anni. Istituzione della vita culturale napoletana e nazionale, pubblicò e fece conoscere in Italia alcuni grandi autori della letteratura nord americana

Nato a Napoli nel 1937, Tullio Pironti ha avuto un ruolo centrale nella cultura e non solo in quella partenopea. Figlio di generazioni di librai, esordì nel 1972, con il libro-reportage ''La lunga notte dei Fedayn'' del giornalista Domenico Carratelli, all'indomani della strage di atleti israeliani ai giochi Olimpici di Monaco di Baviera. Ma il suo merito più grande fu aver fatto scoprire al pubblico italiano alcuni giganti della letteratura nord americana: Don De Lillo, Bret Easton Ellis, Raymond Carver, ma anche il Premio Nobel egiziano Nagib Mahfuz. "I diritti di Easton Ellis li vinsi in un'asta telefonica. Prevalse l'incoscienza del giocatore" - raccontò in un'intervista. E Fernanda Pivano gli regalò la sua prefazione al libro. Tra le opere di maggior successo, anche 'Il camorrista', del giornalista Joe Marrazzo, su Raffaele Cutolo, da cui fu tratto un film di successo.