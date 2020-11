PEOPLE

2020/11/29 17:49

Ne dà notizia il figlio Davide Addio Vincenzo Desario, ex direttore generale di Bankitalia noto come lo 'sceriffo' di Via Nazionale Aveva 86 anni. In carica fino al 2006, poi la nomina a Direttore generale onorario

Condividi E' morto a Roma, all'età di 87 anni, Vincenzo Desario a lungo direttore generale della Banca d'Italia. Ad annunciarlo su Facebook è il figlio Davide. Vincenzo Desario era nato a Barletta nel 1933 ed era entrato in Banca d'Italia nel 1960, dove ha percorso la carriera di ispettore nell'ambito della vigilanza dell'istituto fino a diventare direttore centrale per la vigilanza nel 1983. Dieci anni dopo viene nominato Vice direttore generale per poi assumere, nel 1994, la carica di Direttore Generale, un ruolo che ha ricoperto fino al 2006, quando è stato nominato Direttore generale onorario. Martusciello: Italia più povera

"Vincenzo Desario fu un porto sicuro sempre, per un Paese nella tempesta. La sua morte addolora tutti gli uomini onesti di questo Paese. Nel 1991 scelsi di provare il concorso in Banca di Italia, riuscendo a vincerlo proprio perché affascinato da persone come lui. Lascia un vuoto in una Italia a corto di classe dirigente" dice Fulvio Martusciello, europarlamentare di Forza Italia.

Condividi