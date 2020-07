Televisione Morto l'anchor star americano Regis Philbin, aveva il record per il maggior numero di ore in tv Il celebre conduttore americano di "Live with Regis and Kathie Lee", "Chi vuol essere milionario" e di ''America's Got Talent'', si è spento a 88 anni a New York. Il presidente Trump: persona fantastica, un amico

Regis Philbin, la leggenda del piccolo schermo americano detentore del record mondiale per il maggior numero ore di sulla televisione americana, è morto all'età di 88 anni. La famiglia conferma la sua scomparsa avvenuta "per cause naturali un mese prima del suo 89esimo compelanno" con un comunicato al magazine People: "siamo lieti di aver potuto trascorrere del tempo con lui. Era un persona dotata di un leggendario senso dello humor e aveva la rara capacità di rendere ogni giorno memorabile" afferma la famiglia di Philbin.Nella sua lunga carriera Philbin è stato non solo un popolare anchor ma anche un attore, un cantante e un comico. Dopo aver trascorso anni conducendo show televisivi mattutini a Los Angeles, è tornato nella sua New York nel 1983 per condurre una trasmissione quasi sconosciuta per una rete locale di Abc. Nel 1985 le due donne che lo affiancavano nello show vennero sostituite da Kathie Lee Gifford, in un cambio che segnò la svolta. Tre anni dopo infatti il programma 'Live with Regis and Kathie Lee' era conosciuto a livello nazionale. I due erano complementari."Ogni tanto mi innervosisce, e io innervosisco lei", aveva confessato sorridendo Philbin. "maquello che odio di più sono due conduttori troppo civili, troppo gentili uno con l'altro", aveva aggiunto. Sul piccolo schermo infatti i due si punzecchiavano, battibeccavano ma si divertivano e facevano divertire.Nel 1999 fino al 2002 Philbin iniziò a condurre su Abc lo show nel prime time 'Chi vuole essere un milionario?'. Inizialmente doveva durare solo due settimane ma si rivelò di tale successo che alla fine andò in onda tre volta alla settimana. Poi fu il conduttore della prima serie del reality ''America's Got Talent'' .Nato a New York il 25 agosto del 1931, Philbin si è laureato alla Università di Notre Dame prima di trascorrere due anni nella Marina americana. Finita l'esperienza militare Philbin si dedicò alla carriera dell'intrattenimento scontrandosi con i suoi genitori, profondamente contrari alla sua decisione. Una scelta che poi si è rivelata perfetta visto il successo ottenuto."Uno dei grandi della storia televisiva, Regis Philbin, è morto a 88 anni. era - twitta Donald Trump - una persona fantastica e un mio amico. Continuava a ripetermi di candidarmi alla Presidenza".